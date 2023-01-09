В Міноборони розповіли, кого з жінок можуть мобілізувати найближчим часом

Заступниця глави Міністерства оборони Ганна Маляр розповіла про те, хто підлягає мобілізації. Насправді хвилюватися поки не варто, адже мова йде не стільки про мобілізацію, скільки про зміну правил постановки на військовий облік. Станом на 2023 рік на облік повинні стати всі жінки, які мають медичну освіту. При цьому вони не підлягають мобілізації, все зміни в законі стосовно жінок медикинь стосується виключно правил постановки на облік.

Станом на 2023 рік не йде мова про мобілізацію жінок. Наразі всі зміни в законі про мобілізацію стосуються лише системи обліку. До 2026 року навіть для українок із медичною спеціальністю не буде обов’язкова постановка на облік. Хоча в майбутньому українські жінки-медику будуть змушені ставати на облік. Що стосується жінок інших професій, то ставати на облік вони будуть лише добровільно.

Також Ганна Маляр додала, що спрощення системи призову було заплановане та розроблене Генеральним штабом Збройних сил України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів до нашої країни. В нових правилах немає нічого такого, що б могло ускладнювати ситуацію резервістів. призовників чи людей, які перебувають на обліку. Мова йде лише про спрощення самої системи обліку.

Також за словами заступниці Міністра оборони зараз на лінії фронту несуть службі близько п’яти тисяч українських жінок. Всі вони служать за власним бажанням.

Раніше в Міністерстві оборони стверджували, що наразі немає потреби в черговій хвилі мобілізації. Але це не означає, що особи призовного віку не повинні ставати на облік в військовий комісаріат або Територіальний центр комплектування. Також раніше повідомлялося про контроль за місцем проживання внутрішньо переміщених осіб, крім іншого це має на меті виявити ухилянтів, які при зміні місця проживання не стали на військовий облік.