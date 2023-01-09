Чи можуть жінок призвати до війська: які професії під питанням

В Україні жінки не будуть підлягати обов’язковій мобілізації принаймні до 2026 року. Наразі українок не можуть змусити ані вирушити на фронт, ані стати на військовий облік. Єдина професія, яка зобов’язує громадянок України ставати на облік до військкомату – це лікар, фармацевт або інша спеціальність, пов’язана з медичною галуззю. Однак мобілізувати медикиню без її власного бажання воєнком все одно не зможе.

Таку заяву в ефірі телемарафону «Єдині новини» зробила заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр. Вона підкреслила, що в Україні зараз взагалі не існує поняття «мобілізація жінок». Представниці слабкої статі звісно можуть долучитися до лав ЗСУ та стати на захист батьківщини, але це рішення повинно бути добровільним.

Що ж стосується постановки на облік, то для більшості українських жінок вона також не є обов’язковою. Згідно із законом № 2664-IX «Про добровільний військовий облік жінок», підписаний президентом Зеленським 21 жовтня 2022 року, ставати облік у військкомат в обов’язковому порядку змушені лише медпрацівниці. Причому жінку з медичною чи спорідненою до медичної спеціальністю можуть і не взяти на облік , якщо за станом здоров’я вона не придатна до військової служби.

Натомість українки, що мають інші військово-облікові спеціальності із затвердженого Міністерством оборони переліку, можуть встати на військовий облік лише в добровільному порядку. Примусити їх з’явитися у військкомат не має права жодна державна структура. Такі приписи щодо постановки жінок на військовий облік діятимуть до 2026 року.

Ганна Маляр також нагадала, що зараз у лавах ЗСУ служать близько 5 тисяч українських жінок. Серед них чимало медиків, однак деякі представниці слабкої статі захищають батьківщину у складі військових підрозділів зі зброєю в руках. Цих мужніх дочок України ніхто не змушував йти на фронт. Вони зробили це з власної волі та за покликом серця.