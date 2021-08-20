Тарифи на світло перераховано: скільки переплатять українці

В Україні, після довгих перемовин та суперечок урядовців, все ж було прийнято рішення щодо нового тарифу на світло. Тож вже із 1 жовтня поточного року середньостатистичне домогосподарство сплачуватиме за світло на 45,5 грн менше, ніж зараз. Однак у порівнянні із 2020 роком, ціна електроенергії буде вищою на 5%.





Такі висновки зробили експерти у галузі комунальних послуг, ґрунтуючись на усереднених даних про споживання електрики українцями. Зростання ціни послуги легко побачити, виконавши нескладні розрахунки.

Отож із 1 жовтня тариф на світло зміниться із 1,68 грн за кВт*год на 1,44 грн. Платити за такою ставкою зможуть усі громадяни, які використовують до 250 кіловатів за місяць. Для решти споживачів ціна енергоресурсу не зміниться.

Українська родина в середньому використовує близько 190 кіловатів протягом місяця. Виходить, що за актуальним тарифом така родина платить за світло 319 грн. Та вже за місяць сума платіжки для неї зменшиться на 45,5 грн, і складатиме 273,5 грн.

Проте якщо згадати пільговий тариф 0,9 грн за перших 100 кіловатів енергії, що діяв до 1 січня поточного року, легко зауважити, що загальномісячна сума у платіжці була тоді ще меншою. За одну квартиру платили в середньому 241 грн за місяць. Тобто майже на 33 грн менше, ніж ми змушені будемо сплачувати після обіцяного здешевшання електрики.

Нагадаємо, що обговорення нових тарифів, яке розпочалося в уряді ще кілька місяців тому, мало за мету підвищення цін на світло, а не їх зниження. Адже собівартість струму в Україні вже майже удвічі перевищила ту ціну, яку сплачує за нього населення. Однак під тиском президентського офісу Міненергетики відмовилося від своїх початкових планів. Тож тепер різницю між реальною ціною світла та тарифом для простих українців будуть покривати енергопідприємства із коштів, призначених для ремонту й модернізації електромереж.