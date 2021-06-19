Правила змінились: “Ощадбанк”, “ПриватБанк” та “Monobank” ввели нововведення

Національний банк України прийняв рішення змінити вимоги до транзакцій між рахунками клієнтів. Отож процедура переведення коштів, навіть якщо йдеться про невелику суму, дещо ускладниться.





Зміни у правилах торкнуться всіх банків України, у тому числі найбільших фінустанов – «ПриватБанку», “Ощадбанку”, та “Monobank”. У НБУ переконані, що зміни в системі просто необхідні для убезпечення клієнтів від кібер-шахраїв.

Як тепер можна буде перерахувати кошти?

Клієнтові, який бажає зробити грошовий переказ на особистий рахунок іншої особи, потрібно виконати такий порядок дій:

у персональному онлайн-кабінеті банку активувати відповідну заявку на переказ коштів;

отримати код та ввести його у якості підтвердження фінансової операції;

в разі правильного та своєчасного введення коду сума буде перерахована на вказаний рахунок отримувача.

Здавалось б суттєвих змін не відбулося. Адже в Україні наразі також діє схожа система захисту фіноперацій. Та суть змін полягає насамперед у складності коду. Нові комбінації для верифікації транзакцій будуть містити не менше 8 символів та складатися зі знаків різного регістру. Звісно ж, пароль буде одноразовим. До того ж його потрібно буде використати протягом 10 хвилин. Інакше клієнт буде змушений повторити спробу для отримання наступного коду.

У яких банках діятиме нова система?

У Національному банку переконані – оновлена система значно ускладнить діяльність зловмисників. Саме тому вимога змінити умови переказу коштів стосується всіх українських банків, без жодних винятків.

Керівництво декотрих фінустанов не зразу зголосилося на такі суттєві зміни. Аргументів «проти» у вітчизняних банків є чимало. В першу чергу вони піклуються про реакцію постійних клієнтів. Адже особам, що часто здійснюють транзакції між рахунками, нова система таки додасть клопоту. До того ж впровадження нової технології вартуватиме чималих коштів, а для малих банків це вирішальний фактор.

Проте суперечка із Нацбанком – «дороге задоволення». За порушення оновленого регламенту фінансовим установам будуть загрожувати чималі штрафи.