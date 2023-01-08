Украинцев заставят платить за право выхода на пенсию

Некоторым украинцам придется вносить обязательный платеж для выхода на пенсию.

В Украине продолжается пенсионная реформа, согласно которой украинцы при достижении 60 лет будут вынуждены делать обязательный взнос. К счастью это касается не всех.

В рамках пенсионной реформы еще пять лет, то есть до 2028 года каждые 12 месяцев будут повышать требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

Таким образом, состоянием на 2023 год человеку достаточно иметь 30 лет стажа, то в 2028 году понадобится минимум 35 лет стажа.

При этом все украинцы, которые захотят выйти на пенсию в 60 лет, смогут докупить стаж. Для этого достаточно внести обязательный платеж.

Если работающий гражданин каждый месяц вносит минимальный единый социальный взнос с заработной платы в размере 1474 гривны для накапливания страхового стажа, то при покупке этот показатель умножают на два.

Получается, что один год стажа обойдется украинским мужчинам и женщинам в 34 320 гривен.

Действующее законодательство предусматривает возможность покупки не более пяти лет стажа. Заплатить за такое количество придется более ста тысяч гривен. То есть далеко не все украинцы имеют такие деньги. Им придется ждать 63 лет, если у них до этого времени будет не менее 20 лет стажа или 65 лет — если стажа меньше 20 лет.

Если же человеку еще далеко до пенсии, но он четко понимает, что стажа не хватит, он может позаботиться о своем стаже самостоятельно.

Для этого понадобится заключить договор с налоговой службой на год, на протяжении которого человек будет обязан самостоятельно платить единый социальный взнос.

В таком случае, нет зависимости официально человек работает или нет, он сможет накапливать стаж самостоятельно. Не нужно ждать до последнего, стоит уже сейчас позаботиться о своем будущем, поэтому работайте только официально.