Українців змусять платити за право виходу на пенсію

Деяким українцям доведеться вносити обов’язковий платіж для отримання права на отримання пенсії.

В Україні триває пенсійна реформа, за якою українці при досягненні 60 років будуть змушені робити обов’язковий внесок. На щастя, це стосується не всіх.

У рамках пенсійної реформи ще п’ять років, тобто до 2028 року, кожні 12 місяців підвищуватимуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.

Таким чином, станом на 2023 рік людині достатньо мати 30 років стажу, то у 2028 році знадобиться щонайменше 35 років стажу.

При цьому всі українці, котрі захочуть вийти на пенсію у 60 років, зможуть докупити стаж. Для цього достатньо зробити обов’язковий платіж.

Якщо працюючий громадянин щомісяця вносить мінімальний єдиний соціальний внесок із заробітної плати у розмірі 1474 гривні для накопичення страхового стажу, то при купівлі цей показник множать на два.

Виходить, що один рік стажу коштуватиме українським чоловікам та жінкам 34 320 гривень.не більше п’яти років стажу. Заплатити за таку кількість страхового стажу доведеться понад сто тисяч гривень. Тобто, далеко не всі українці мають такі гроші. Їм доведеться чекати 63 років, якщо у них до цього часу буде не менше 20 років стажу або 65 років, якщо стажу менше ніж 20 років.

Якщо ж людині ще далеко до пенсії, але вона чітко розуміє, що стажу не вистачить, вона може подбати про свій стаж самостійно.

Для цього знадобиться укласти договір із податковою службою на рік, протягом якого людина буде зобов’язана самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок.

У такому разі, немає залежності офіційно людина працює чи ні, вона зможе накопичувати стаж самостійно. Тож ми рекомендуємо вже зараз потурбуватися про майбутнє, працевлаштовуйтесь лише офіційно так ви зможете накопичити достатню кількість років стажу.