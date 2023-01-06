В 2023 году пенсии все-таки вырастут: стало известно на сколько

Еще в конце 2022 года в правительстве отметили, что пенсии, социальные выплаты и минимальная зарплата не будут расти в течение всего 2023 года. Мол их размер заморожен из-за критической экономической ситуации в стране. Однако есть определенное исключение, которое касается только пенсионных выплат. Они немного видоизменятся в марте. Именно тогда произойдет ежегодная индексация и ее власти решили не отменять, по крайней мере, по состоянию на январь 2023 года. Как изменятся выплаты? Как они вырастут? И кто попадет под перерасчет?

Пенсии должны вырасти минимум на 22%

В прошлом году пенсии были проиндексированы на 14%. В этом году это число значительно больше, ведь в Украине сильно возросла инфляция, а ее размер берут как один из главных показателей при расчете. В частности, размер индекса рассчитывают, учитывая процент инфляции за последний год, а также размер средней зарплаты (ее рост) за последние три года.

Однако не стоит обольщаться данной цифрой. Индексация имеет множество скрытых камней. В частности, проиндексируют не физическую пенсию, то есть ту сумму, которая приходит лицу ежемесячно, а расчетную, которая у многих очень скудна.



Если говорить простыми словами, то реальный размер индекса будет составлять 3-4%. В то же время, пенсии точно вырастут минимум на 100 гривен. Пересчитывать выплаты на меньшую сумму не разрешается действующим законодательством.

В 2023 году вступают в действие обновленные требования к стажу

Уже с января украинцам, желающим в 60 лет выйти на пенсию, нужно иметь минимум 30 лет стажа (в прошлом году было 29). Как результат, большому проценту граждан придется продолжать работать до 63 или 65 лет. Есть еще вариант — купить год, которого не хватает. Однако сумма даже при минимальных расчетах не ниже 30 000 гривен. Не каждый потенциальный пенсионер сможет себе это позволить.