У 2023 році пенсії таки зростуть: стало відомо на скільки

Ще наприкінці 2022 року в Уряді зазначили, що пенсії, соціальні виплати та мінімальна зарплата не зростатимуть протягом всього 2023 року. Мовляв їх розмір заморожено через критичну економічну ситуацію в країні. Однак, є певне виключення, яке стосується лише пенсійних виплат. Вони трохи видозміняться у березні. Саме тоді відбудеться щорічна індексація і її влада вирішила не скасовувати, принаймні станом на січень 2023 року. Як зміняться виплати? Наскільки вони зростуть? І хто потрапить під перерахунок?

Пенсії мали б зрости мінімум на 22%

Минулого року пенсії були проіндексовані на 14%. Цьогоріч це число значно більше адже в Україні сильно зросла інфляція, а її розмір беруть як один з головних показників при розрахунку. Зокрема, розмір індексу розраховують враховуючи відсоток інфляції за останній рік, а також розмір середньої зарплати (її ріст) за останні три роки.

Однак не варто спокушатися на дану цифру. Індексація має багато прихованих каменів. Зокрема, проіндексовують не фізичну пенсію, тобто ту суму яка приходить особі щомісяця, а розрахункову, котра в багатьох дуже мізерна.

Якщо говорити простими словами, то реальний розмір індексу становитиме 3-4%. Водночас пенсії точно зростуть мінімум на 100 гривень. Перераховувати виплати на меншу суму не дозволяється чинним законодавством.

У 2023 році вступають в дію оновлені вимоги до стажу

Вже з січня українцям, які хочуть у 60 років вийти на пенсію, потрібно мати мінімум 30 років стажу (минулого року було 29). Як результат великому відсотку громадян доведеться продовжувати працювати до 63 або 65 років. Є ще варіант — докупити рік, якого не вистачає. Однак сума навіть при мінімальних розрахунках, не нижча 30 000 гривень. Не кожен потенційний пенсіонер зможе собі це дозволити.