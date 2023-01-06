Каждый может оформить ежемесячное пособие в размере 900 гривен и более: детали

С тех пор, как война продолжается, очень большой процент украинцев выживает исключительно благодаря социальной помощи от государства и благотворительных организаций. Но не только внутреннеперемещенные лица потеряли работу и доход. Украинцы, которые живут в относительно спокойных регионах, тоже массово сталкиваются с безработицей, а их уровень жизни стремительно идет вниз. Правительство всячески поддерживает и тех и других. Однако если вы не ВПЛ, но хотите получать помощь от государства, то должны хотя бы кое-что для этого сделать. К примеру, предложить переселенцам бесплатное проживание.

Минимум 900 гривен за одного человека будет выплачиваться государством

Если у вас есть квартира или дом, которые пустуют. Или вы можете выделить внутренне перемещенным лицам отдельную комнату в собственном доме, то сможете рассчитывать на денежную компенсацию. За каждое поселенное лицо (неважно, речь о совершеннолетних или детях), государство выплачивает ежемесячно по 900 гривен. То есть если вы предоставите убежище маме с ребенком, то ежемесячно будет получать 1800 гривен компенсации. Это помощь на оплату коммунальных услуг. При этом не имеет значения имеете ли вы субсидию или нет.



Однако есть и ряд требований:

Лицо, желающее оформить помощь должно быть владельцем помещения. По данному помещению не должно быть никаких долгов за коммунальные услуги. Следует подать пакет документов в соответствующие органы (ЦНАП или органы социальной защиты населения). Нужны два вида документов: от владельца дома и от ВПЛ, которых он поселяет.

Напомним, что к октябрю такая компенсация составила 450 гривен. Вдвое она выросла с началом отопительного сезона.

В скором времени стартует новый вид помощи

Относительно денежных выплат следует отметить, что совсем скоро начнут выплачивать деньги лицам, получившим инвалидность из-за войны. Речь о лицах, имеющих I-II группы инвалидности и данные о них уже внесены в специальный реестр. Пострадавшие вправе получать по 4000 гривен ежемесячно в течение четырех месяцев. Подача документов будет производиться в электронном формате.