Кожен може оформити щомісячну допомогу у розмірі 900 гривень і більше: деталі

Відколи триває війна дуже великий відсоток українців виживає виключно завдяки соціальній допомозі від держави та благодійних організацій. Та не лише внутрішньо переміщені особи втратили роботу і дохід. Українці, як живуть у відносно спокійних регіонах теж масово стикаються з безробіттям, а їхній рівень життя стрімко йде вниз. Держава всіляко підтримує і тих і других. Однак якщо ви не ВПО, але хочете отримувати допомогу від держави, то повинні бодай дещо для цього зробити. Наприклад, запропонувати переселенцям безкоштовне проживання.

Мінімум 900 гривень за одну особу виплачуватиме держава

Якщо у вас є квартира чи дім, які пустують. Або ж ви маєте можливість виділити внутрішньо переміщеним особам окрему кімнату у власному помешканні, то можете розраховувати на грошову компенсацію. За кожну поселену особу (неважливо чи мова про повнолітніх чи дітей), держава виплачує щомісяця по 900 гривень. Тобто якщо ви надасте прихисток мамі з дитиною, то щомісяця отримуватиме 1800 гривень компенсації. Це допомога на оплату комунальних послуг. При цьому немає значення чи маєте ви субсидію чи ні.

Однак є й ряд вимог:

Особа, яка хоче оформити допомогу повинна бути власником помешкання. За даним помешканням немає бути жодних боргів за комунальні послуги. Потрібно подати пакет документів у відповідні органи (ЦНАП або органи соціального захисту населення). Має бути два види документів: від власника будинку і від ВПО, яких він поселяє.

Нагадаємо, що до жовтня така компенсація становила 450 гривень. Вдвічі вона зросла з початком опалювального сезону.

Незабаром стартує новий вид допомоги

Стосовно грошових виплат варто зауважити, що зовсім скоро почнуть виплачувати гроші особам, які отримали інвалідність через війну. Мова про осіб, які мають І-ІІ групи інвалідності і дані про них вже внесено у спеціальний реєстр. Постраждалі мають право отримувати по 4000 гривень щомісяця протягом чотирьох місяців. Подача документів здійснюватиметься у електронному форматі.