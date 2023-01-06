Некоторые гривны больше не будут действительны: НБУ начал процедуру изъятия

В Украине начали постепенное изъятие из оборота некоторых купюр. Речь о банкнотах номиналом от 5 до 100 гривен, выпущенных в течение 2003-2007 годов. На их место планируется поместить монеты номиналом в 5 и 10 гривен и новые купюры с улучшенной системой защиты и более современным дизайном. Старые банкноты просто утилизируют. Украинцев успокоили — деньгами и дальше можно рассчитываться. Более того, их будут принимать терминалы и кассиры в банках.

Изъятие купюр будет постепенным

Если украинцы будут рассчитываться такими банкнотами на банковских кассах, то кассиры их не будут возвращать обратно. Также эти купюры планируют изымать из банкоматов и терминалов. Словом, до конца этого года их должно стать в разы меньше или не стать вовсе. Людям, у которых дома подобные купюры, ничего не надо с ними делать. Они действительны. Их не нужно обменивать или специально куда-то сдавать.

В НБУ приняли такое решение, ведь очень много купюр выпущенных в эти годы уже сильно изношены.



“Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги получены в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества“, – отметили в НБУ.

Уже заработал банкоматный роуминг

К теме банков отметим, что в Украине уже заработал банкоматный роуминг. Это значит, что не нужно больше искать работающее отделение именно своего банка, чтобы выгодно снять деньги или провести платежные операции. Все финансовые учреждения объединились и установили одинаковые лимиты как для своих клиентов, так и для чужих. Все из-за постоянных отключений света. Банкоматный роуминг позволит не искать работающее отделение или ждать, пока включат свет, а зайти в любое и решить свои дела. Также в ближайшее время во всех городах откроются дежурные отделения банков, которые будут работать даже в условиях полного блекаута. Для этого они будут иметь генераторы, старлинки и сопутствующую инфраструктуру.