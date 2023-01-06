Деякі гривні більше не будуть дійсними: НБУ розпочав процедуру вилучення

В Україні розпочали поступове вилучення з обігу деяких купюр. Мова про банкноти номіналом від 5 до 100 гривень, випущені протягом 2003-2007 років. На їх місце планують помістити монети номіналом у 5 та 10 гривень і нові купюри з покращеною системою захисту та більш сучасним дизайном. Старі банкноти просто утилізують. Українців заспокоїли — грішми й надалі можна розраховуватися. Ба більше їх прийматимуть термінали і касири в банках.

Вилучення купюр буде поступовим

Якщо українці розраховуватимуться такими банкнотами на банківських касах, то касири їх не повертатимуть назад в обіг. Також, ці купюри планують вилучати із банкоматів і терміналів. Словом, до кінця цього року їх має стати в рази менше, або не стати зовсім. Людям, які мають вдома подібні купюри, нічого не треба з ними робити. Вони є дійсними. Їх не треба обмінювати, чи спеціально кудись здавати.

В НБУ прийняли таке рішення, адже дуже багато купюр випущених в цих роках, вже сильно зношені.

“Українці мають бути впевнені, що готівка отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості”, – відмітили у НБУ.

Вже запрацював банкоматний роумінг

До теми банків, зазначимо, що в Україні вже запрацював банкоматний роумінг. Це означає, що не потрібно більше шукати працююче відділення саме свого банку аби вигідно зняти гроші чи провести платіжні операції. Всі фінансові установи об’єдналися, та встановили однакові ліміти як для своїх клієнтів, так і чужих. Все через постійні вимкнення світла. Банкоматний роумінг дозволить не шукати працююче відділення чи чекати поки ввімкнуть світло, а зайти у будь-яке і вирішити свої справи. Також найближчим часом по всіх містах відкриються чергові відділення банків, які працюватимуть навіть в умовах повного блекауту. Для цього вони матимуть генератори, старлінки та супутню інфраструктуру.