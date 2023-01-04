С января пункты обмена валют заработают по-новому: что нужно знать?

Новый год, как всегда, влечет за собой много изменений, обновлений и нововведений. Коснулись они частично и валютного рынка, а именно обменников. С 1 января 2023 г. они должны полностью перейти на работу по новым правилам. Об этом сообщает налоговая служба Украины. Что касается правил, то о них было анонсировано еще осенью прошлого года. В частности, обменникам запретили любую рекламу. Запретили высвечивать курс валют на табло. Заставили установить видеокамеры и физическую защиту в каждом пункте. В настоящее время вступают в действие новые взыскания для данных финансовых компаний.

С января обменники будут платить новый налог

Кроме всех налогов и сборов, которые сейчас платят обменники, прибавится еще один. Теперь каждый пункт должен ежемесячно платить фиксированную сумму, независимо от того, какой у него был доход.

Об этом говорит закон принятый 3 ноября 2022 года “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения деятельности по торговле валютными активами в наличной форме”.



Теперь каждый пункт обмена валют, расположенный в населенном пункте, где проживает более 50 000 человек, вынужден платить взнос в размере трех МЗП независимо от того, сколько удалось заработать. Те пункты, которые работают за пределами населенных пунктов или где проживает меньше людей, будут платить одну МЗП ежемесячно.

Также обменники будут вносить авансовые взносы с определенным коэффициентом. С 1 января по 20 июня этот коэффициент составит 0,33%. А в течение второго полугодия – 0,66%.

Повлияет ли ситуация на курс валют?

На курсе валют эта ситуация и эти изменения никак не отразятся. Напротив, НБУ работает над тем, чтобы курс валют, который предлагают обменники, был максимально приближен к официальному. А вот самим финансовым компаниям придется очень туго. Вероятно, большая их часть просто прекратит свою деятельность.