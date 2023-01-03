Працюють шахраї: яке слово ніколи не слід казати незнайомцям по телефону

В Україні шахраї не припиняють своєї діяльності навіть під час війни. Ба більше, вони щодня вигадують нові і нові способи обдурити людей. Переважна більшість злочинних схем спрямована на отримання особистих даних жертви. Адже з їх допомогою найлегше дістатися до грошей на її банківській карті.

Фінансовий аналітик Олександр Болтян розповів, які дані про себе та свою банківську карту категорично заборонено називати стороннім людям. В секреті потрібно тримати:

свої паспортні дані;

номер карти;

PIN-код;

пароль від мобільного банкінгу;

CVV-код.

Також не можна називати потенційному шахраю кодове слово, яке вас попросили придумати у банку під час отримання картки. Болтян зазначив, навіть якщо зловмисник знайшов або вкрав документи своєї жертви, він не пройде ідентифікацію у банку без кодового слова.

Навіть володіння значним обсягом даних про власника карти все одно не дасть шахраю перевести гроші непомітно. Адже для підтвердження переказів більшість фінустанов України тепер вимагає пароль із SMS-повідомлення. Тому злочинці нерідко дзвонять своїм жертвам і, прикидаючись працівниками банку, намагаються дізнатися цей пароль.

Варто зазначити, що телефонні дзвінки з банку із запитом паролю чи кодового слова – це не обов’язково справа рук шахраїв. Для здійснення деяких операцій працівники справді уточнюють такі дані у клієнтів в телефонному режимі. Наприклад питають пароль з SMS чи кодове слово під час дистанційного блокування\розблокування карти, уточнення балансу, перевірки клієнтом суми заборгованості тощо.

Проте й тут варто себе убезпечити. Якщо ви не впевнені, що телефонують саме з банку, краще запитати ім’я працівника і самостійно передзвонити у філію чи контакт-центр банку. Тоді ви зможете без остраху повідомляти особисту інформацію, не турбуючись про те, що вона потрапить в погані руки.