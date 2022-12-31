В январе из обращения выйдет ряд купюр: какие деньги станут просто бумажками?

Время от времени в НБУ производят замену определенных купюр, которые считаются уже устаревшими. Их просто постепенно выводят из обращения, заменяя новыми. В этот раз под прицел попали купюры номиналом от 5 до 100 гривен, выпущенные в течение 2003-2007 годов. Их будут заменять деньгами нового образца, выпущенными после 2018 года, а также монетами номиналом в 5 и 10 гривен. Старые деньги будут просто утилизировать.

Можно ли и дальше пользоваться этими деньгами?

Украинцам, у которых в кошельках есть такие купюры волноваться не стоит. Ими и дальше можно рассчитаться в магазинах и даже на кассах банков. Просто, как только такие деньги будут попадать в банковские учреждения, их уже не будут возвращать в обращение. Также планируют планово и постепенно очищать от этих купюр терминалы и банкоматы.



“Эти банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать”, заявили в НБУ.

С января банки будут повышать цены на свои услуги

К теме денег и банковских учреждений стоит отметить, что уже с января банки будут поднимать тарифы на все свои услуги. В частности, на снятие наличных, за пользование кредитными лимитами и проведение платежей, комиссия будет увеличена. Также подорожают услуги для предпринимателей. Все из-за финансового кризиса, в котором банки оказались во время войны. Ситуация усложнилась из-за постоянных отключений света. НБУ распорядился открыть по всей стране минимум 1000 очередных банковских отделений. Для этого банкам нужно закупить мощные генераторы, горючее, старлинки. По предварительным подсчетам, для оборудования одного такого отделения требуется минимум 2 миллиона гривен плюс дальнейшее обслуживание. Собственно, эти расходы и планируют покрывать повышенными комиссиями за пользование банковскими продуктами.