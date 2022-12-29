Названы четыре продукта, которые категорически не рекомендуют покупать к новогоднему столу

Наверняка нет человека, который бы не приготовил что-нибудь вкусное к новогоднему столу. Даже если громких торжеств не планируется меню в этот день все равно отличается от ежедневного. Подавляющее большинство украинцев готовят одни и те же блюда каждый год. Они считаются традиционными для этого праздника. В этом году с перебоями света и постоянными отключениями электроэнергии эксперты советуют немного пересмотреть свои привычки. Названы четыре продукта, которые следует покупать с особой осторожностью, как минимум, чтобы не испортить новогодние праздники пищевым отравлением.

От чего лучше отказаться?

Первая в перечне стоп-продуктов вареная колбаса. Ее частенько покупают именно к салатам, тому же Оливье. Эксперты говорят, что колбаса портится очень быстро. Ее нужно хранить при правильной температуре, что для многих магазинов сейчас проблематично.

“Нужно помнить, что даже если вы приобретаете дорогую вареную колбасу в натуральной оболочке, не упакованную в вакуум, то срок хранения такого изделия – 72 часа, не больше. Это высший сорт. А если это первый сорт, может быть 48 часов. Это нужно ее купить, принести домой, сделать изделие и съесть в эти сроки“, – отмечают эксперты.



Колбасу лучше заменить куриным мясом или отварным языком.

Вторая в перечне продуктов – молочка. Сметана, молоко и йогурты – будьте с ними очень осторожны.

Третьи в списке кондитерские изделия с заварным кремом. Пирожные, кремовые торты – если есть возможность испечь сладкое самостоятельно, сделайте это.

И напоследок, морепродукты. Особенно красная рыба, которую так все любят. Она должна храниться только при правильной температуре.

“Если вы покупаете там, где есть своя кондитерская сеть, готовят, это одно, потому что можно спросить сроки хранения. Также опасная рыба слабосоленая, или какая-нибудь отварная. Нужно обращать внимание, что сроки минимальны для таких продуктов”, – подытожила специалист.

Зато икру, в банке, можно смело покупать. От весовой лучше отказаться.