Названо чотири продукти, які категорично не рекомендують купувати до новорічного столу

Напевно немає людини, яка б не приготувала щось смачного до новорічного столу. Навіть якщо гучних святкувань не планується меню в цей день все одно відрізняється від щоденного. Переважна більшість українців готують одні і ті ж страви кожного року. Вони вважаються традиційними для цього свята. Цього року, з перебоями світла та постійними відключеннями електроенергії експерти радять трішки переглянути свої звички. Названо чотири продукти, які варто купувати з особливою обережністю, як мінімум щоб не зіпсувати новорічні свята харчовим отруєнням.

Від чого краще відмовитися?

Перша в переліку стоп-продуктів варена ковбаса. Її частенько купують саме до салатів, того ж Олів’є. Експерти кажуть, що ковбаса псується дуже швидко. Її потрібно зберігати при правильній температурі, що для багатьох магазинів зараз проблематично.

“Потрібно пам’ятати, що навіть якщо ви купуєте дорогу варену ковбасу в натуральній оболонці, не упаковану у вакуум, то термін зберігання такого виробу – 72 години, не більше. Це вищий сорт. А якщо це перший сорт, може бути 48 годин. це потрібно її купити, принести додому, зробити виріб та з’їсти у ці терміни“, – зазначають експерти.

Ковбасу краще замінити курячим м’ясом, або відварним язиком.

Друга у переліку продуктів — молочка. Сметана, молоко і йогурти — будьте з ними дуже обережні.

Треті в списку кондитерські вироби з заварним кремом. Тістечка, кремові торти — якщо є можливість спечіть солодке самостійно.

І наостанок, морепродукти. Особливо червона риба, яку так всі полюбляють. Вона має зберігатися виключно за правильної температури.

“Якщо ви купуєте там, де є своя кондитерська мережа, готують, це одне, тому що можна запитати терміни зберігання. Також небезпечна риба слабосолена, або якась відварена. Потрібно звертати увагу, що терміни мінімальні для таких продуктів“, – підсумувала фахівець.

Зате ікру, в банці, можна сміливо купувати. Від вагової краще відмовитися.