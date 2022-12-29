Експерти розповіли, чому татуювання з чиїмось іменем — це надто погана ідея

30Безліч людей мають татуювання і нерідко це ім’я власної дитини або коханої людини. Це доволі популярний вид тату. Якщо майстер постарається та виб’є татуювання красивим почерком, це виглядає як верх мистецтва. Але чи доречним є таке тату? Чи безпечно робити його по відношенню до людини, чиє ім’я ви набиваєте? Для тих, хто зовсім не вірить в прикмети, знаки та містику — можливо й безпечно. Тим хто хоча б трішки побоюється подібних речей краще відмовитися від татуювання з чиїмось іменем.

Експерти кажуть, що таке тату є небезпечним

Взагалі, у давнину люди обов’язково називали дитину двома іменами. Одне давали при хрещенні і його знали лише найближчі люди. Інше давали на загал. Тобто те, яким дитину потім звали по житті. Це робилося для того, аби вберегти дитину у майбутньому від порчі та поробів. Саме з іменами найчастіше чаклують ворожки. Роблячи татуювання з іменем дитини ви на загал виставляєте важливу та свого роду конфіденційну інформацію. Це застереження стосується саме дитячого імені, адже якщо на тілі набито ім’я коханої людини, то воно може бути недоречним.

Друге застереження стосується і дітей і дорослих. Якщо мова про ім’я дитини, то не варто його набивати ще й з тих причин, що батьки помирають раніше ніж діти. І коли в могилу відправляється ім’я людини, яка ще жива — це зовсім не добре. Це саме стосується й закоханої пари. Невідомо, хто піде з життя першим. Тому варто добряче подумати перш ніж піти на такий крок.

Жодних інших значень таке татуювання немає

Більшість татуювань мають певне значення. Ім’я нічого не означає. Воно означає лише вашу велику любов та прихильність до його власника. Якщо розглядати таке татуювання не з містичної точки зору, то воно абсолютно нейтральне, без сакральних значень та прихованих сенсів.