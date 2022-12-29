Настоящий джек-пот: названы три знака, которым сказочно повезет еще до Нового года

До Нового года остались считанные дни, но это не значит, что в течение нескольких дней ничего не случится. Для трех знаков Зодиака – это, возможно, станут самые счастливые дни в этом году. Ну если конечно для них счастье хоть чуть-чуть заключается в деньгах. Дело в том, что до 1 января, на Раков, Львов и Водолеев обрушится просто невиданная денежная сумма. Конечно, это не будут миллионы (хотя кто знает), но и то, что придет очень приятно удивит. Как минимум большинство такой удачи и дополнительного дохода совсем не ожидали.

Рак

Ракам редко везет, ну, по крайней мере, они так себе думают. Раки уверены, что чтобы что-то иметь для этого нужно много и плодотворно работать. И это не всегда принесет желаемый результат. Но не в этот раз. Раки приготовьте свои кошельки. В конце года ваше финансовое положение стремительно пойдет вверх. Возможно вы получите премию на которую не ожидали. А может, подарок от дальних родственников, о которых уже и думать забыли. Словом будьте настороже. Год вы завершите на очень оптимистической ноте.

Лев

Львы обогатятся благодаря своему умению вовремя прийти на помощь. Вы знаете, как оказаться в нужном месте в нужное время. Вы знаете когда нужно действовать, а когда можно спокойно постоять в стороне. Вот на днях, еще раз и поймете, как полезным может быть для вас это умение. Денежная удача будет настолько ощутима, что уже в ближайшее время вы запланируете покупку о которой могли только мечтать.

Водолей

Наверняка вы уже давно думаете о смене работы или сфере деятельности. Что ж, сейчас как ни странно, для этого лучшее время. Будьте внимательны. В каждую последующую минуту все может быстро поменяться. К концу 2022 года вам точно поступит несколько интересных и перспективных предложений по трудоустройству. Это ваш шанс круто изменить свою жизнь. Более того, у вас появится идея, как вы можете зарабатывать, работая самостоятельно. Без офисов и управляющих.