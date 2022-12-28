Названы три женских имени, которые как магнитом притягивают мужчин

Есть целая наука, изучающая имена, их ауру и влияние на судьбу их владельцев. Оказывается от имени очень многое зависит. Само имя играет решающую роль в том, какой будет личная жизнь человека. Эксперты говорят, что некоторые женские имена подсознательно нравятся мужчинам, заводят и привлекают их. Возможно, потому, что по статистике эти женщины в основном нежные, красивые и страстные. А может, действительно имя имеет какую-то магическую силу. Словом, названы три имени, владелицы которых никогда не останутся без мужского внимания.

Алиса

Алиса – это кокетка, настоящая хитрая лисичка, которая знает как обращаться с противоположным полом. Она играет с мужчинами, заводит их и несомненно вызывает интерес. Это умные и разносторонние девушки. Они могут быть в один момент настоящими скромницами, а в другую секунду душой компании или бунтаркой. Алиса знает, как себя вести в той или иной ситуации. Она умеет поддерживать разговор. Она умеет обольщать, а еще очень любит следить за собой. Обычно это ухоженные женщины в стильной одежде и всегда со шлейфом невероятных духов.

Елена

Елена – это девушка загадка. А еще девушка, отражающая отношение мужчины. Вообще по характеру это спокойные, уравновешенные и здравомыслящие женщины. Если им случится такой же партнер — пара получится идеальной. Однако если мужчина будет носить темпераментный характер, то Елена в момент загорится как спичка. От ее скромности не останется ни капли. Многим мужчинам нравится такое резкое изменение настроений. Для них это как постоянное катание на американских горках. Именно поэтому Елены пользуются популярностью среди противоположного пола.

Олеся

Замыкает тройку имя Олеся. Несмотря на очень нежное имя, и такую же внешность — эта женщина имеет внутри железный стержень. Это настоящая красотка, которую нужно очень долго завоевывать. Олесе очень трудно довериться мужчине, поэтому последнему придется постараться. Но многим представителям сильной статьи это очень нравится. Многих заводит процесс завоевания женщины.