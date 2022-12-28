В “Нафтогазе” объяснили, как избежать путаницы со счетами за газ и не переплачивать

Сейчас большинство украинцев являются клиентами “Нефтегаза”. Но в то же время потребители только платят средства данной организации. А вот показатели счетчиков, по-прежнему передают в свои облгазы. В связи с этим уже неоднократно поступали жалобы от украинцев, что со счетами откровенная неразбериха. Что они представляют одни данные, а счет приходит с совсем некорректными суммами. Иногда они завышены (в большинстве случаев). В “Нефтегазе” объяснили, почему так может случиться и как этого избежать.

Нужно подавать показатели в срок

Для того чтобы подать показатели счетчиков у украинцев есть несколько дней с 1 по 5 число. В течение этого периода обязательно следует это сделать.



«Нафтогаз и другие поставщики газа начисляют плату за потребленное голубого топлива на основании показателей счетчика, которые потребители передают своим газораспределительным компаниям. Если данные счетчика подавать с 1 по 5 число каждого месяца, суммы в платежках будут отображаться правильно. Показания, зафиксированные после 5-го числа, поставщик не учитывает, поэтому получается несоответствие суммы счета с потребленным объемом газа”, – отмечают в компании.

“Нафтогаз” не может принимать показатели

Большинство украинцев возмущаются, почему “Нафтогаз” самостоятельно не может принимать показатели. Мол это бы существенно упростило всем жизнь. Однако в компании объясняют, что это невозможно. Каждый потребитель должен передать показатели собственному оператору ГРМ. Тогда облгазы передают эти данные в Нафтогаз.

Еще один вопрос, который беспокоит многих, касается повышения тарифов на отопление. На днях стало известно, что с 1 января вырастет цена на электроэнергию (для предпринимателей) и цена холодной воды для всех без исключения. Что касается газа, то повышения не будет. Оно невозможно из-за моратория, который подписал Президент. Цена газа будет фиксирована в течение всего периода действия военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.