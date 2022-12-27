У NASA показали як виглядає сніг на Марсі: фото вражають 

Вчені американського космічного бюро дослідили, що на Марсі теж настає зима та випадає сніг. Гортайте до кінця, що поглянути на ці неймовірні фото.

Який він – сніг на Марсі

Один марсіанський рік триває як два землі. З настанням зими температура на полюсах Марса опускається до 190 градусів за Фаренгейтом, в звичній для нас метричній системі це дорівнює приблизно -123 градусам по Цельсію. Не дивлячись на низьку температуру ви не побачите на Червоній планеті звичних нам заметілей. Проте там теж випадає сніг – водяний і з вуглекислого газу або сухий лід.

Повітря на Марсі розріджене, а температури дуже низькі. Саме тому водно-крижаний сніг сублімується або стає газом ще до того часу як торкнеться поверхні.

Сухий крижаний сніг опускається на поверхню планети. Його досить багато. Якби ми могли відвідати Марс, то могли б навіть погуляти по снігу. А от якби ви захотіли покататися на лижах чи санчатах, то довелося б шукати кратер. Саме там накопичується найбільша кількість снігу.

Жодна частина Марсу не здатна отримувати більше кількох футів снігу, більшість якого випадає на плоскі ділянки.

Також вчені стверджують, що вода та вуглекислий газ можуть утворювати іній на поверхні Червоної планети. Іній з води чи вуглекислого газу буває на Марсі значно частіше ніж сніг.

Під час дослідження Червоної планети в 1970-х роках, посадкові апарати “Вікінг” бути свідками появи інею, а орбітальний апарат NASA Odyssey мав змогу спостерігати за сублімацією інею на ранковому сонці.

Найбільш казково це явище виглядає наприкінці зими, коли весь накопичений лід починає сублімуватися. В цей час лід набуває химерних форм, які можна розглядати, як земляни розглядають хмари.

Це танення також спричиняє виверження гейзерів: напівпрозорий лід сприяє тому, що сонячні промені прогрівають газ, який згодом виривається назовні.