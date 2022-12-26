С 1 января тарифы на воду резко изменятся: сколько придется платить

Похоже, что с приходом нового года в Украине будет происходить много изменений. В частности, на днях анонсировали повышение тарифов на электроэнергию для предпринимателей. Правда, бытовых потребителей это не будет касаться. Теперь же заговорили о повышении тарифов на воду и водоотвод. Речь о холодной воде, ведь на горячую, как и на отопительные тарифы, действует мораторий, запрещающий повышать цены в течение действия военного положения и полгода после его завершения. Объясняют такое решение рядом факторов. Уже есть и суммы, по которым скоро будут перечисляться платежки.

О повышении тарифов сообщили в НКРЭКУ

О повышении тарифов на воду сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. На своем официальном ресурсе организация написала, что повышение произойдет из-за уменьшения объемов реализации, увеличения расходов на оплату труда в отрасли. Также из-за увеличения амортизации и увеличения стоимости электроэнергии.



В то же время, тарифы будут повышать не сразу, а в два этапа. Первое повышение состоится уже с 1 января, а второе – с июля 2023 года. Вот какие цены должны быть в результате в каждой из областей:

Киевводоканал – 39,28 гривны (21,69/17,59)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Львовводоканал – 29,12 гривны (19,44/9,68)

Днепроводоканал – 37,36 гривны (22,57/14,79)

Полтававодоканал – 42,13 гривны (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)

Днепр-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 гривны (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороде – 50,27 гривны (30,75/19,51)

Житомирводоканал – 51,80 гривны (24,97/26,83)

Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 гривны (21,94/20,28)

Херсонский водоканал – 30,67 гривны (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал – 41,86 гривны (22,29/19,57)

Черниговводоканал – 39,816 гривны (19,82/19,99)

Черкассыводоканал – 34,94 гривны (18,73/16,21)

Иванофранковскводоэкотехпром – 31,29 гривны (14,50/16,78)

Хмельницкводоканал – 31,17 гривны (16,03/15,62)

Днепро-Западный Донбасс – 46,74 гривны

Луцкводоканал – 31,73 гривны (13,76/ 17,96)

Запорожский водоканал – 33,85 гривны (21,05/12,80)

Винницаоблводоканал – 37,29 гривны (24,57/12,72)

Черновцыводоканал – 30,63 гривны (20,95/9,68)

Тернопольводоканал – 44,46 гривны (21/23,46)

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 гривны (18,06/17,95)

Николаевводоканал – 34,04 гривны (14,61/13,76).

Отметим, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы не будут поднимать, ведь эти регионы очень пострадали от боевых действий. Да и, в целом, во многих населенных пунктах этих областей воды совсем нет.