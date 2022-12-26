Індексація пенсій у 2023 році: стали відомі нові неочікувані факти

Наразі, поки в Україні триває війна і запроваджено воєнний стан, той й всі підвищення та доплати до пенсій скасовано. Принаймні, на весь 2023 рік розмір пенсії, соціальних виплат та мінімальної зарплати заморожено. Виключенням стала лише березнева індексація, яка поки що ще в силі. Її Уряд обіцяє провести, однак стосується вона лише пенсій. Зарплата під індексацію не потрапляє, адже про неї нічого не йдеться у відповідному законопроєкті. А от, якими стануть пенсії? Зараз на цю тему вже багато припущень

Пенсії можуть зрости навіть на 30%

Індексація — це перерахунок пенсії в результаті якої виплата мала б стати більш конкурентноспроможною щодо інфляції. Якщо говорити простими словами, то пенсія, як і решту соціальних виплат, мали б зростати разом з курсом долара та цінами на продукти і послуги. Наразі, для України це фантастично та нереально. Однак, певне підвищення все ж планують.

Індексація розраховується, враховуючи розмір середньої зарплати за три роки, та те, наскільки в середньому ця зарплата зросла. Наразі цей показник приблизно 14%, а для розрахунку індексу беруть половину, тобто 7%. І також додається половина від відсотку інфляції за минулий рік. У 2022 році рівень інфляції досяг 30%, тобто це мінімум ще 15%. Разом, виходить індекс — 22%. Саме на стільки мали б підвищити пенсії. І тут на поверхню випливає безліч нюансів.

Не всі претендують на високий відсоток

На такий відсоток перерахують пенсії лише тим пенсіонерам, які мають весь необхідний стаж. Також, розмір доплати залежить від розміру страхових внесків, які особа вносила протягом трудового періоду. Умовно кажучи, реальний розмір індексації буде приблизно 4-5% для більшості українців.

У законах прописано, що мінімальна доплата не може становити менше 100 гривень. Що ж, ймовірно й набагато більше цієї суми мало хто отримає. Це за умови, що індексація взагалі відбудеться, адже чим довше триває війна, тим у плачевнішому становищі опиняється економіка.