Индексация пенсий в 2023 году: стали известны новые неожиданные факты

Пока в Украине продолжается война и введено военное положение, то и все повышения и доплаты к пенсиям отменены. По крайней мере, на весь 2023 год размер пенсии, социальных выплат и минимальной зарплаты заморожен. Исключением стала лишь мартовская индексация, она пока еще в силе. Ее правительство обещает провести, однако касается она только пенсий. Зарплата под индексацию не попадает, ведь о ней ничего не сказано в соответствующем законопроекте. А вот какими станут пенсии? Сейчас на эту тему уже много предположений

Пенсии могут вырасти даже на 30%

Индексация — это перерасчет пенсии в результате которой выплата должна стать более конкурентоспособной относительно инфляции. Если говорить простыми словами, то пенсия, как и остальные социальные выплаты, должны расти вместе с курсом доллара и ценами на продукты и услуги. Пока что для Украины это фантастически и нереально. Однако определенное повышение все же планируют.



Индексация рассчитывается, учитывая размер средней зарплаты за три года, и то, насколько в среднем эта зарплата выросла. Пока этот показатель примерно 14%, а для расчета индекса берут половину, то есть 7%. И также прибавляется половина процента инфляции за прошлый год. В 2022 году уровень инфляции достиг 30%, то есть это минимум еще 15%. Итого, получается индекс — 22%. Именно на столько должны повысить пенсии. И здесь на поверхность вытекает множество нюансов.

Не все претендуют на высокий процент

На такой процент перечислят пенсии только пенсионерам, которые имеют весь необходимый стаж. Также размер доплаты зависит от размера страховых взносов, которые лицо вносило в течение трудового периода. Условно говоря, реальный размер индексации будет около 4-5% для большинства украинцев.

В законах прописано, что минимальная доплата не может превышать 100 гривен. Что ж, вероятно, и гораздо больше этой суммы мало кто получит. Это при условии, что индексация вообще произойдет, ведь чем дольше идет война, тем в более плачевном положении оказывается экономика.