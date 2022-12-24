Придется платить больше? Почему цифры в платежках за электроэнергию могут быть выше 

Суммы в платежках за электроэнергию могут существенно отличаться от ожидаемых. Если вы не передаете показания счетчика вовремя, то облэнерго начнут считать суммы к оплате “в среднем”.

Об этом в который раз предупредили в пресс-службе оператора систему распределения электроэнергии компании Yasno.

Разъясняется, что оператор каждый месяц рассчитывает объем потребления каждого клиента. Такой расчет проводят на основании показателей счетчика, которые клиент предоставляет ежемесячно/ фиксирует контроллер/ автоматически передает умный счетчик, если такой установлен.

Если же оператор системы распределения не получил показания счетчика от клиента, а клиент в свою очередь не допустил контроллера, то объем потребленного электричества будет рассчитываться на основании двух последних показаний счетчика, которые были переданы оператору клиентом или зафиксированные контроллером.

Далее информацию получает поставщик электричества, и на основании этой информации рассчитывается сумма к оплате.

По этой причине операторы систему распределения вынуждены считать объем потребления по усредненным данным. Полученная сумма к оплате может существенно отличаться от реальной. Поэтому сумма в платежке может быть намного выше реального количества потребленного электричества.

Чтобы избежать этого и платить только за реально потребленное электричество, передавайте показания счетчика раз на месяц примерно в одинаковое время. Если из-за отсутствия электричества или по другим причинам вы не можете делать это вовремя, то показания можно передать в удобное время, а на следующий раз в конце месяца. К тому же если вы заплатите наперед, то ничего страшного не произойдет, ведь на следующий месяц сумма в платежке будет меньше.