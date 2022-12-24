Чи доведеться платити більше? Чому цифри в платіжках за електроенергію можуть бути вищими

Суми у платіжках за електроенергію можуть суттєво відрізнятися від очікуваних. Якщо ви не передаєте показники лічильника вчасно, то обленерго почнуть рахувати суми до оплати “у середньому”.

Про це вкотре попередили у пресслужбі оператора систему розподілу електроенергії компанії Yasno.

Пояснюється, що оператор щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Такий розрахунок проводять на підставі показників лічильника, які клієнт надає щомісяця/ фіксує контролер/ автоматично передає розумний лічильник, якщо такий встановлений.

Якщо оператор системи розподілу не отримав показання лічильника від клієнта, а клієнт своєю чергою не допустив контролера, то обсяг спожитої електрики буде розраховуватися на підставі двох останніх показань лічильника, які були передані оператору клієнтом або зафіксовані контролером.

Далі інформацію отримує постачальник електрики, і виходячи з цієї інформації розраховується сума до оплати.

Тому оператори систему розподілу змушені рахувати обсяг споживання за усередненими даними. Отримана сума до оплати може суттєво відрізнятись від реальної. Тому сума в платіжці може бути набагато вищою за реальну кількість спожитої електрики.

Щоб уникнути цього і платити тільки за реально спожиту електрику, подавайте показання лічильника раз на місяць приблизно в однаковий час. Якщо через відсутність електрики або з інших причин ви не можете робити це вчасно, то показання можна передати у зручний час, а наступного разу наприкінці місяця, тобто вчасно. До того ж якщо ви заплатите наперед, то нічого страшного не станеться, адже наступного місяця сума у ​​платіжці буде меншою.