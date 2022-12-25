Перерасчет пенсий таки будет несмотря на их “заморозку”: названы суммы

В декабре этого года по словам Правительства произошло последнее (на некоторое время) повышение пенсий. То есть если раньше перерасчет случался несколько раз в год, то в течение всего 2023 года никакой доплаты не будет. Размер пенсий и минимальной зарплаты заморожен на следующие двенадцать месяцев. Все из-за войны и сложной экономической ситуации, которую она спровоцировала. Но оказывается одно исключение из правил случится. Нардепы не отменили ежегодную обязательную индексацию, которая проходит 1 марта. Хотя особых надежд на этот перерасчет возлагать не стоит. Индексация будет совсем не такой, какой должна быть учитывая курс валют и процент инфляции.

Индексация происходит по определенной формуле

Пенсии (без прибавок) будут повышать на определенный индекс. Формула следующая: половина прошлогодней инфляции + половина среднего роста зарплат за три года. Инфляция в этом году изрядно выросла, то есть здесь процент значителен, а именно 15%. А вот средний размер зарплат за три года вырос не существенно, примерно на 14%, то есть если речь идет о половине, то учитывать в индекс будут 7%.



Если верить этой формуле, то пенсии должны вырасти на 22%, как минимум. Но, к сожалению, это касается только тех граждан, которые получают пенсию выше средней. Тех, кто в течение трудового периода имел высокую зарплату и платил высокие страховые взносы. Все остальные, а их большинство, получат максимум 3-4% доплаты, что, конечно, совсем не будет ощутимо на фоне роста цен.

“В правительстве есть политическая договоренность о том, что мы будем искать средства для индексации пенсий в марте 2023 года, как это заложено в законе. Ситуация непростая, но мы понимаем, как мы двигаемся в бюджетном процессе“, – заявила министр Соцполитики Оксана Жолнович.

Зарплаты повышать не будут

Что касается индексации зарплат, то это не предусмотрено законом. А значит, никакой индексации не будет. Размер минималки в течение 2023 года так и будет оставаться на уровне 6700 гривен.