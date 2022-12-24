Важно знать: с января меняются правила начисления многих социальных выплат

В 2022 году в связи с войной многие социальные выплаты продолжали начислять автоматически. Все потому, что множество украинцев изменили место жительства и не всегда имели возможность явиться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями. Но в следующем году эта поблажка завершается. Автоматическое продление социальных выплат останавливается. Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров №1320 от 14 ноября 2022 года.

Какие выплаты больше не будут продолжаться автоматически?

В постановлении говорится практически обо всех социальных выплатах. В частности, точно это касается:

Государственной помощи малообеспеченным семьям. Помощи на детей, которую получают матери одиночки. Помощи детям, над которыми оформлено попечительство. Временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Временного пособия безработным лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющих права оформить пенсию из-за отсутствия необходимого количества страхового стажа. Государственной помощи лицам с инвалидностью. Социальной помощи лицам с инвалидностью, не имеющих права на оформление пенсии. Льгот, которые получают многодетные семьи (связано с уровнем дохода). Бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

Если вы получаете одну из этих выплат, с января придется прийти в органы социальной защиты населения и подать все актуальные документы для ее продления. Обращаться можно в органы соцзащиты, Центры предоставления административных услуг и к уполномоченным представителям общин.

Исключение – оккупированные территории

Автоматически будут продолжать выплаты только жителям временно оккупированных территорий и городов и сел, где продолжаются активные боевые действия. В настоящее время это внутренне перемещенные лица, ранее проживавшие в этих городах, а также украинцы, непосредственно продолжающие там проживать.