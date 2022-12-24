З 1 січня різко зростуть тарифи на електроенергію: деталі

В Україні діє мораторій щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. Принаймні ціни на опалення точно не можуть зрости допоки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його закінчення. А от з електроенергією такої заборони немає. Стало відомо, що ціна електроенергії почне різко зростати вже з 1 січня. Щоправда на даному етапі, підвищення торкнеться лише підприємців. Для побутових споживачів ціни залишаться на старому рівні.

Підвищення буде поступовим

Рішення про підвищення тарифів ухвалила Укренерго, а от щоб це підвищення було поетапним заслуга Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Спочатку був план підвищити ціни на передачу електроенергії відразу на 28,9% (до 445,4 грн/мВт-год). Тоді як тариф на диспетчеризацію мав зрости відразу на 36,7% (до 84,91 грн/Мвт-год. Однак в НКРЕКПУ вирішили, що для українського бізнесу це буде справжній удар. Компанії не зможуть адаптуватися до нових цін, в результаті чого почнуть масово призупиняти виробництва. У зв’язку з цим, підвищення буде поступовим, а саме:

З 1 с ічня тариф зросте на 10%.

ічня тариф зросте на 10%. З 1 квітня ще на 13,1%

З 1 липня ще на 12,7%.

Щодо цін на диспетчеризацію, то підвищення відбуватиметься наступним чином:

З 1 січня на 9,9%.

З 1 квітня на 18,4%.

З 1 липня на 18,1%.

“В результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-код.”, повідомляє НКРЕКП.

В Укренерго не задоволені цим рішенням

В Укренерго розкритикували рішення впроваджувати поетапне підвищення тарифів. Кажуть, що це буде зовсім неефективно. Цього буде недостатньо, щоб забезпечити фінансування поточних витрат компанії.

Чи відчує все це на собі просте населення? Звісно! Підприємці змушені будуть переглянути ціни на товари та послуги, аби принаймні якось втриматись на плаву.