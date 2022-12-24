Важливо знати: з січня міняються правила нарахування багатьох соціальних виплат
У 2022 році у зв’язку з війною багато соціальних виплат продовжували нараховувати автоматично. Все через те, що безліч українців змінили місце проживання та не завжди мали можливість з’явитися в органи соціального захисту населення з відповідними заявами. Та в наступному році ця “поблажка” завершується. Автоматичне продовження соціальних виплат зупиняється. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 1320 від 14 листопада 2022 року.
Які виплати більше не продовжуватимуть автоматично?
У постанові йдеться практично про всі соціальні виплати. Зокрема, точно стосується це:
- Державної допомоги малозабезпеченим родинам.
- Допомоги на дітей, яку отримують матері одиночки.
- Допомоги дітям, над якими оформлено опікунство.
- Тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та їх місцезнаходження на разі невідоме.
- Тимчасової допомоги безробітним особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права оформити пенсію через відсутність необхідної кількості страхового стажу.
- Державної допомоги особам з інвалідністю.
- Соціальної допомоги особам з інвалідністю, які не мають права на оформлення пенсії.
- Пільг, які отримують багатодітні родини (пов’язано з рівнем доходу).
- Безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей у навчальних закладах.
Якщо ви отримуєте одну з цих виплат, то з січня доведеться прийти у органи соціального захисту населення та подати всі актуальні документи для її продовження. Звертатися можна у органи соцзахисту, Центри надання адміністративних послуг та до уповноважених представників громад.
Виключення — окуповані території
Автоматично продовжуватимуть виплати лише мешканцям тимчасово окупованих територій, та міст і сіл, де продовжуються активні бойові дії. На даний момент це внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали в цих містах, а також українці, які безпосередньо продовжують там проживати.
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