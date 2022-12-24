Важливо знати: з січня міняються правила нарахування багатьох соціальних виплат

У 2022 році у зв’язку з війною багато соціальних виплат продовжували нараховувати автоматично. Все через те, що безліч українців змінили місце проживання та не завжди мали можливість з’явитися в органи соціального захисту населення з відповідними заявами. Та в наступному році ця “поблажка” завершується. Автоматичне продовження соціальних виплат зупиняється. Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів № 1320 від 14 листопада 2022 року.

Які виплати більше не продовжуватимуть автоматично?

У постанові йдеться практично про всі соціальні виплати. Зокрема, точно стосується це:

Державної допомоги малозабезпеченим родинам. Допомоги на дітей, яку отримують матері одиночки. Допомоги дітям, над якими оформлено опікунство. Тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів та їх місцезнаходження на разі невідоме. Тимчасової допомоги безробітним особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права оформити пенсію через відсутність необхідної кількості страхового стажу. Державної допомоги особам з інвалідністю. Соціальної допомоги особам з інвалідністю, які не мають права на оформлення пенсії. Пільг, які отримують багатодітні родини (пов’язано з рівнем доходу). Безкоштовного харчування дітей з малозабезпечених сімей у навчальних закладах.

Якщо ви отримуєте одну з цих виплат, то з січня доведеться прийти у органи соціального захисту населення та подати всі актуальні документи для її продовження. Звертатися можна у органи соцзахисту, Центри надання адміністративних послуг та до уповноважених представників громад.

Виключення — окуповані території

Автоматично продовжуватимуть виплати лише мешканцям тимчасово окупованих територій, та міст і сіл, де продовжуються активні бойові дії. На даний момент це внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали в цих містах, а також українці, які безпосередньо продовжують там проживати.