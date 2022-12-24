С 1 января резко возрастут тарифы на электроэнергию: детали

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. По крайней мере, цены на отопление точно не могут вырасти, пока длится военное положение и еще 6 месяцев после его окончания. А вот с электроэнергией такого запрета нет. Стало известно, что цена электроэнергии начнет резко расти уже с 1 января. Правда, на данном этапе, повышение коснется только предпринимателей. Для бытовых потребителей цены останутся на старом уровне.

Повышение будет постепенным

Решение о повышении тарифов приняло Укрэнерго, а вот чтобы это повышение было поэтапным заслуга Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Первоначально был план повысить цены на передачу электроэнергии сразу на 28,9% (до 445,4 грн/мВт-ч). В то время как тариф на диспетчеризацию должен вырасти сразу на 36,7% (до 84,91 грн/МВт-час. Однако в НКРЭКУ решили, что для украинского бизнеса это будет настоящий удар. Компании не смогут адаптироваться к новым ценам, в результате чего начнут массово приостанавливать производства. В связи с этим повышение будет постепенным, а именно:

С 1 января тариф вырастет на 10%.

С 1 апреля еще на 13,1%

С 1 июля еще на 12,7%.

Что касается цен на диспетчеризацию, то повышение будет происходить следующим образом:

С 1 января – на 9,9%.

С 1 апреля на 18,4%.

С 1 июля на 18,1%.

“В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-код.”, сообщает НКРЭКУ.

В Укрэнерго не удовлетворены этим решением

В Укрэнерго подвергли критике решение внедрять поэтапное повышение тарифов. Говорят, что это будет совсем неэффективно. Этого будет недостаточно для обеспечения финансирования текущих расходов компании.

Почувствует ли все это простое население? Конечно! Предприниматели вынуждены будут пересмотреть цены на товары и услуги, чтобы по крайней мере удержаться на плаву.