Украинцам объяснили, как повысить пенсию на 54%: простая инструкция от ПФУ

В Украине размер пенсий зависит от страхового стажа и размера страховых взносов, которые лицо вместе с работодателем платили в течение трудового периода. Чем выше была зарплата, тем выше в результате пенсия. Очень многое зависит и от стажа. В 60 лет человек может выйти на пенсию только если у него 29 лет стажа. В 2023 году это будет уже 30 лет. Минимальная пенсия составляет около 2500 гривен. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как ее можно повысить. Правда, этот способ вероятно подойдет не всем, но все же о таком стоит знать.

Можно взять отсрочку от пенсии

В ПФУ отметили, что украинцы имеют право не выходить в 60 лет на пенсию, даже если уже получили для этого весь необходимый стаж. Можно взять так называемую отсрочку и получить за это в будущем прибавку к выплате. Вот, как это работает:

На 0,5% за каждый месяц пенсию повышают если отсрочка на менее чем на 60 месяцев то есть 5 лет. На 0,75% пенсию повышают, если отсрочка более чем на 5 лет (то есть примерно на 54%, если посчитать все 5 лет). Если в течение этого периода лицо трудоустроено и продолжает уплачивать страховые взносы, то доплата будет еще выше.

Схема интересна, но рассчитана на тех, кто не нуждается в течении этих 5 лет в помощи от государства и имеет дополнительный доход или может себя самостоятельно обеспечивать работая.

В Верховной Раде зарегистрировали новый закон о пенсионных доплатах

На днях нардепы зарегистрировали новый закон, согласно которому некоторые украинки смогут получать двойную надбавку к пенсии. Речь о женщинах, в которых мужчины погибли на войне. Если такая женщина имеет свои заслуги перед Родиной, например, воспитывает пять и более детей, то сможет получать две набавки. Свою и мужа. Раньше нужно было бы от одной отказаться.