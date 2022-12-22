Українцям пояснили, як підвищити пенсію на 54%: проста інструкція від ПФУ

В Україні розмір пенсій залежить від страхового стажу та розміру страхових внесків, які особа разом з роботодавцем сплачували протягом трудового періоду. Чим вищою була зарплата, тим вищою в результаті є пенсія. Дуже багато залежить й від стажу. В 60 років особа може вийти на пенсію лише якщо має 29 років стажу. У 2023 році це буде вже 30 років. Мінімальна пенсія при цьому становить близько 2500 гривень. В Пенсійному Фонді України розповіли, як можна її підвищити. Щоправда цей спосіб ймовірно підійде не всім, але все ж про таке варто знати.

Можна взяти відстрочку від пенсії

В ПФУ зауважили, що українці мають право не виходити в 60 років на пенсію, навіть якщо вже здобули для цього весь необхідний стаж. Можна взяти так звану відстрочку і отримати за це в майбутньому надбавку до виплати. Ось, як це працює:

На 0,5% за кожен місяць пенсію підвищують якщо відстрочка на менш ніж на 60 місяців тобто 5 років. На 0,75% пенсію підвищують якщо відстрочка більш ніж на 5 років (тобто приблизно на 54% якщо порахувати всі 5 років) . Якщо протягом цього періоду особа працевлаштована і продовжує сплачувати страхові внески, то доплата буде ще вищою.

Схема цікава, але розрахована на тих, хто не потребує ці 5 років допомоги від держави, та має додатковий дохід, або може себе самостійно забезпечувати працюючи.

У Верховній Раді зареєстрували новий закон стосовно пенсійних доплат

Днями нардепи зареєстрували новий закон згідно з яким деякі українки зможуть отримувати подвійну надбавку до пенсії. Мова про жінок у яких чоловіки загинули на війні. Якщо така жінка має власні заслуги перед Батьківщиною, наприклад, виховує п’ять і більше дітей, то зможе отримувати дві набавки. Свою та чоловіка. Раніше потрібно було б від однієї відмовитися.