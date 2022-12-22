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Експерти розповіли, чому не можна заряджати смартфон до 100% та чи шкідлива часта підзарядка

23.12.2022
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Через постійні відключення світла кожен українець в першу чергу слідкує за зарядом своїх гаджетів. Напевно кожен при будь-якій можливості одразу ж підзаряджає смартфон наскільки це можливо, а в ідеалі на 100%. Але чи можна так робити? Чи безпечною є для смартфона регулярна підзарядка і чи не псується від цього акумулятор? Експерти дали відповідь.

Смартфон можна часто заряджати, але не до 100%

Виявляється, сучасні смартфони з літій-іонними акумуляторами не проти підзаряджатись по кілька разів на день. Їм це не сильно шкодить. А от, чого не люблять пристрої, так це зарядки до 100% або розрядки до 0. Що перша ситуація, що друга згубно впливає на батарею та скорочує термін її придатності. В ідеалі смартфон завжди потрібно підтримувати на позначці від 30% до 80%. Тобто не допускати, щоб зарядка опускалася нижче 30%, та старатися не заряджати більше ніж на 80%. Оптимально підзаряджати смартфон на 15-20% за один раз.

смартфон

Експерти зазначають, що постійна зарядка на 100% навіть може призвести до збоїв в роботі гаджету.

Кілька рекомендацій стосовно зарядки та експлуатації гаджетів

  1. Під час зарядки вимикайте вай-фай та фонові додатки, щоб не створювалося додаткового навантаження.
  2. Не заряджайте гаджет під прямим впливом сонячного проміння. Взагалі телефон не варто тримати на сонці.
  3. Не допускайте розрядку до нуля, а якщо немає можливості підзарядитися то досягнувши позначки у 15% ввімкніть режим польоту.
  4. Інколи варто розряджати смартфон до 10% і нижче. Принаймні це радить компанія Google. Але робити це слід дуже рідко.
  5. Якщо ви телефоном не користуєтесь, все одно час від часу підзаряджайте його, щоб гаджет завжди був зарядженим мінімум до 70%.

Всі ці поради дозволять довше користуватися гаджетом, та не мати з ним проблем.

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23.12.2022
1 хвилина на прочитання
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