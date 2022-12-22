Експерти розповіли, чому не можна заряджати смартфон до 100% та чи шкідлива часта підзарядка

Через постійні відключення світла кожен українець в першу чергу слідкує за зарядом своїх гаджетів. Напевно кожен при будь-якій можливості одразу ж підзаряджає смартфон наскільки це можливо, а в ідеалі на 100%. Але чи можна так робити? Чи безпечною є для смартфона регулярна підзарядка і чи не псується від цього акумулятор? Експерти дали відповідь.

Смартфон можна часто заряджати, але не до 100%

Виявляється, сучасні смартфони з літій-іонними акумуляторами не проти підзаряджатись по кілька разів на день. Їм це не сильно шкодить. А от, чого не люблять пристрої, так це зарядки до 100% або розрядки до 0. Що перша ситуація, що друга згубно впливає на батарею та скорочує термін її придатності. В ідеалі смартфон завжди потрібно підтримувати на позначці від 30% до 80%. Тобто не допускати, щоб зарядка опускалася нижче 30%, та старатися не заряджати більше ніж на 80%. Оптимально підзаряджати смартфон на 15-20% за один раз.

Експерти зазначають, що постійна зарядка на 100% навіть може призвести до збоїв в роботі гаджету.

Кілька рекомендацій стосовно зарядки та експлуатації гаджетів

Під час зарядки вимикайте вай-фай та фонові додатки, щоб не створювалося додаткового навантаження. Не заряджайте гаджет під прямим впливом сонячного проміння. Взагалі телефон не варто тримати на сонці. Не допускайте розрядку до нуля, а якщо немає можливості підзарядитися то досягнувши позначки у 15% ввімкніть режим польоту. Інколи варто розряджати смартфон до 10% і нижче. Принаймні це радить компанія Google. Але робити це с лід дуже рідко. Якщо ви телефоном не користуєтесь, все одно час від часу підзаряджайте його, щоб гаджет завжди був зарядженим мінімум до 70%.

Всі ці поради дозволять довше користуватися гаджетом, та не мати з ним проблем.