Експерти розповіли, чому не можна заряджати смартфон до 100% та чи шкідлива часта підзарядка
Через постійні відключення світла кожен українець в першу чергу слідкує за зарядом своїх гаджетів. Напевно кожен при будь-якій можливості одразу ж підзаряджає смартфон наскільки це можливо, а в ідеалі на 100%. Але чи можна так робити? Чи безпечною є для смартфона регулярна підзарядка і чи не псується від цього акумулятор? Експерти дали відповідь.
Смартфон можна часто заряджати, але не до 100%
Виявляється, сучасні смартфони з літій-іонними акумуляторами не проти підзаряджатись по кілька разів на день. Їм це не сильно шкодить. А от, чого не люблять пристрої, так це зарядки до 100% або розрядки до 0. Що перша ситуація, що друга згубно впливає на батарею та скорочує термін її придатності. В ідеалі смартфон завжди потрібно підтримувати на позначці від 30% до 80%. Тобто не допускати, щоб зарядка опускалася нижче 30%, та старатися не заряджати більше ніж на 80%. Оптимально підзаряджати смартфон на 15-20% за один раз.
Експерти зазначають, що постійна зарядка на 100% навіть може призвести до збоїв в роботі гаджету.
Кілька рекомендацій стосовно зарядки та експлуатації гаджетів
- Під час зарядки вимикайте вай-фай та фонові додатки, щоб не створювалося додаткового навантаження.
- Не заряджайте гаджет під прямим впливом сонячного проміння. Взагалі телефон не варто тримати на сонці.
- Не допускайте розрядку до нуля, а якщо немає можливості підзарядитися то досягнувши позначки у 15% ввімкніть режим польоту.
- Інколи варто розряджати смартфон до 10% і нижче. Принаймні це радить компанія Google. Але робити це слід дуже рідко.
- Якщо ви телефоном не користуєтесь, все одно час від часу підзаряджайте його, щоб гаджет завжди був зарядженим мінімум до 70%.
Всі ці поради дозволять довше користуватися гаджетом, та не мати з ним проблем.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter