В «Дия» теперь можно будет взять кредит на жилье: какие условия

В «Дия» на днях заработала новая крайне привлекательная для пользователей услуга. С ее помощью украинцы смогут оформить кредит на жилье (ипотеку) по государственной программе на невероятно выгодных условиях. Правда, воспользоваться ею смогут лишь отдельные категории населения. Об очередном обновлении государственного приложения рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Новая ипотечная программа, а соответственно и сервис в «Дия», называется «еОселя». Она уже работает, но пока доступна далеко не всем украинцам. Оформить кредит на жилье через «еОселя» могут:

военнослужащие;

работники силовых структур;

медики;

учителя;

ученые.

Причем представители вышеперечисленных профессий должны на момент оформления ипотеки работать в коммунальном или государственном секторах. Остальные украинцы пока не смогут воспользоваться программой льготного кредитования.

Михаил Федоров подчеркнул. Что новая услуга поможет пользователям приложения «Дия» оформить кредит, не заполняя вручную заявления с десятками, а порой и сотнями полей. Ведь «Дия» самостоятельно подтягивает всю информацию о заявителе, используя при этом данные из 11 различных государственных реестров.

Кроме того сервис «еОселя» позволяет подать заявку на получение ипотеки в 5 украинских банков одновременно. Для этого не придется лично посещать каждое финучреждение и проходить через ряд бюрократических процедур. В «Дия» это можно сделать дистанционно, потратив всего несколько минут своего времени.

Государственная ипотечная программа «еОселя» в Украине заработала еще в октябре. Однако до этого момента ею нельзя было воспользоваться через «Дия». Программа имеет очень выгодные для украинцев условия кредитования. Жилье предоставляется и рассрочку со сроком выплаты до 20 лет. При этом первый взнос составляет всего 20% от стоимости квартиры или дома.

На сегодняшний день оформить ипотеку по программе «еОселя» граждане могут в пяти банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Скай Банк, Укргазбанк и Глобус Банк.