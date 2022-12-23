Кое-кто из украинцев будет ежемесячно получать около 1000 гривен надбавки к пенсии

В Украине есть закон, регулирующий оформление и начисление пенсий. Согласно действующему законодательству, если один из супругов пенсионеров умирает, другой может переоформить на себя его надбавки к пенсии. Но в данном случае нужно будет отказаться от своих надбавок, если они есть, и они, например, меньше по размеру. Однако вскоре для некоторых украинцев это правило может измениться. В Верховной Раде зарегистрировали новый закон под номером 8123. В нем говорится, что женщины, мужчины которых погибли на войне, могут оформить на себя их надбавки к пенсии. Также, у этих женщин останутся и их надбавки, если таковые имеются.

В среднем такая доплата составит 1000 гривен

Вероятно, закон таки получит нужное количество голосов, и в связи с этим, предлагаем ознакомиться с его сутью более подробно. В Украине есть множество женщин, которые будут иметь надбавки к пенсии. Среди них, например, мамы, воспитывающие пятерых и более детей. Размер надбавок за особые заслуги составляет от 418 до 837 гривен. То есть женщина сможет получать и свою и надбавку мужа одновременно, если последний погиб на войне. Прибавка будет выплачиваться ежемесячно вместе с основной выплатой.

В декабре пенсии немного выросли

С 1 декабря возрос прожиточный минимум, а вместе с ним выросли пенсии, минимальная зарплата, алименты и другие привязанные к нему социальные выплаты. В частности, минимальная пенсия выросла на 66 гривен, а максимальная – на 660 гривен. Зарплата выросла на 200 гривен. Следует заметить, что в течение 2023 больше никаких повышений ждать не стоит. Размер социальных выплат заморожен на весь год из-за сложной экономической ситуации в стране. В то же время, Правительство уверяет, что в бюджете хватит средств на то, чтобы исправно выплачивать людям пенсии и социальные выплаты в том размере, в каком они сейчас.