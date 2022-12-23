Дехто з українців щомісяця отримуватиме близько 1000 гривень надбавки до пенсії

В Україні є закон, який регулює оформлення та нарахування пенсій. Згідно з чинним законодавством, якщо одне з подружжя пенсіонерів помирає, інший може переоформити на себе його надбавки до пенсії. Але в даному випадку потрібно буде відмовитись від своїх надбавок, якщо такі є, але вони, наприклад, менші за розміром. Проте невдовзі для декого з українців це правило може змінитися. У Верховній Раді зареєстрували новий закон під номером 8123. В ньому йдеться про те, що жінки чоловіки яких загинули на війні, можуть оформити на себе їхні надбавки до пенсії. Також, в цих жінок залишаться й їхні надбавки, якщо такі є в наявності.

В середньому така доплата становитиме 1000 гривень

Ймовірно закон таки отримає потрібну кількість голосів, і у зв’язку з цим, пропонуємо ознайомитися з його суттю більш детальніше. В Україні є безліч жінок, які матимуть надбавки до пенсії. Серед них, наприклад, мами, які виховують п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавок за особливі заслуги наразі становить від 418 до 837 гривень. Тобто, жінка зможе отримувати і свою і чоловікову надбавку одночасно, якщо останній загинув на війні. Надбавка виплачуватиметься щомісяця разом з основною виплатою.

В грудні пенсії трішки зросли

З 1 грудня зріс прожитковий мінімум, а разом з ним зросли пенсії, мінімальна зарплата, аліменти та інші соціальні виплати, які до нього прив’язані. Зокрема, мінімальна пенсія зросла на 66 гривень, а максимальна на 660 гривень. Зарплата зросла на 200 гривень. Варто зауважити, що протягом 2023 року більше жодних підвищень чекати не варто. Розмір соціальних виплат заморожено на весь рік через складну економічну ситуацію в країні. Водночас, Уряд запевняє, що в бюджеті вистачить коштів на те, аби справно виплачувати людям пенсії та соціальні виплати в тому розмірі, в якому вони є зараз.