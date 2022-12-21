Будет адская неделя: эксперты предупреждают о мощной магнитной буре

Магнитные бури – явление распространенное. Они накрывают Землю практически каждый месяц, а иногда и несколько раз. Но не все бурые мощные, не все оказывают влияние на человеческий организм. То есть, не на все мы реагируем плохим самочувствием. Но иногда бывает и буря красного уровня опасности. Такая может спровоцировать даже инсульт, особенно если речь идет о пожилых людях с высоким артериальным давлением. Именно о такой буре предупреждают эксперты, ведь она накроет Землю вот-вот.

Сильная магнитная буря продлится несколько дней

Магнитная буря красного уровня опасности накроет Землю 24 декабря и продлится минимум 4 дня. То есть охватит она весь период Рождественских праздников. У ряда людей, чувствительных к геомагнитным колебаниям, могут наблюдаться следующие симптомы:

Сильная головная боль и головокружение. Апатия, депрессивные настроения, сильная усталость и нервозность. Сильные эмоциональные качели. Многим захочется то поплакать, то посмеяться, что, без сомнения, будет истощать. Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, обострение хронических недугов, а особенно связанных с сердечными заболеваниями. Бессонница, отсутствие аппетита. Нарушение внимания и концентрации, боль в суставах или пораженных когда-то местах, например, если имели место переломы, то они будут болеть.

Эксперты говорят, что самочувствие будет плохим у 85% людей как минимум. Эта буря будет слишком мощной, так что из строя могут выходить даже техника и различные приборы.

Как облегчить свое состояние?

Лекарств от магнитных бурь нет. Любое лечение только симптоматическое, как таблетка от головной боли, или от повышенного давления. Но себе можно помочь иначе. Старайтесь не нервничать, не планируйте на эти дни много дел или важных задач. Не поддавайтесь стрессу. Много отдыхайте, пейте много воды, ешьте легкую пищу. Откажитесь от алкоголя и уменьшите количество кофеина.