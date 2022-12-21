Буде пекельний тиждень: експерти попереджають про потужну магнітну бурю

Магнітні бурі — явище поширене. Вони накривають Землю практично кожного місяця, а інколи й по кілька разів. Та не всі бурі потужні, не всі мають вплив на людський організм. Тобто не на всі ми реагуємо поганим самопочуттям. Але інколи трапляється й буря червоного рівня небезпеки. Така може спровокувати навіть інсульт, особливо якщо мова про літніх людей з високим артеріальним тиском. Саме про таку бурю попереджають експерти, адже вона накриє Землю вже ось-ось.

Сильна магнітна буря триватиме кілька днів

Магнітна буря червоного рівня небезпеки накриє Землю 24 грудня і триватиме мінімум 4 дні. Тобто охопить вона весь період Різдвяних свят. У низки людей, які чутливі до геомагнітних коливань, можуть спостерігатися наступні симптоми:

Сильний головний біль та запаморочення. Апатія, депресивні настрої, сильна втома та нервозність. Сильні емоційні гойдалки. Багатьом захочеться то поплакати, то посміятися, що без сумніву буде виснажувати. Порушення серцевого ритму, стрибки артеріального тиску, загострення хронічних недуг, а особливо пов’язаних з серцевими захворюваннями. Безсоння, відсутність апетиту. Порушення уваги та концентрації, біль у суглобах або в уражених колись місцях, наприклад, якщо мали місце переломи, то вони будуть боліти.

Експерти кажуть, що самопочуття буде поганим у 85% людей, як мінімум. Ця буря буде надто потужною, тож з ладу можуть виходити навіть техніка та різноманітні прилади.

Як полегшити свій стан?

Ліків від магнітних бур немає. Будь-яке лікування лише симптоматичне, як от таблетка від головного болю, чи від підвищеного тиску. Але, собі можна допомогти по іншому. Намагайтесь не нервувати, не плануйте на ці дні багато справ, чи важливих завдань. Не піддавайтесь стресу. Багато відпочивайте, пийте багато води, їжте легку їжу. Відмовтесь від алкоголю та зменшіть кількість кофеїну.