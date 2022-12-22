Дехто з українців отримуватиме подвійну надбавку до пенсії: деталі

В Україні отримання та оформлення пенсій суворо регулюється відповідним законодавством. В ньому є такий пункт, що коли хтось з подружжя помирає, то вдова або вдівець, можуть переоформити на себе пенсію померлого (якщо вона більша за розміром). При цьому, якщо особа, яка, наприклад, бере собі пенсію чоловіка, мала якісь надбавки до власної пенсії, то вони більше не діятимуть. У зв’язку з цим, в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт під номером №8123. В ньому йдеться про те, щоб жінки чоловіки яких загинули на війні мали можливість отримувати подвійну надбавку. І свою, і чоловіка.

Закон вже розглядають і ймовірно він набере потрібну кількість голосів

Мова про жінок, чоловіки яких загинули на війні, і які теж мають власні заслуги перед Батьківщиною. До тепер, можна було обирати лише одну надбавку. Тепер ж, якщо закон буде прийнято, жінки зможуть отримувати подвійні виплати.

На сьогодні, розмір надбавок за особливі заслуги перед Батьківщиною варіюється від 20 до 40% прожиткового мінімум. Тобто станом на 1 грудня 2022 року це від 418 до 837 гривень. Якщо закон буде прийнято, жінки, що втратили чоловіків, отримуватимуть в середньому тисячу гривень надбавки щомісячно.

Наразі пенсії перерахували і це останній перерахунок на наступних кілька місяців

В грудні зріс прожитковий мінімум, а разом з ним й мінімальна та максимальна пенсії. Перша зросла на 66 гривень, а друга на 660 грн. Також, зріс розмір багатьох соціальних виплат, але здебільшого це дуже символічні суми. Особливо враховуючи розмір інфляції, яка вже сягнула 30%.

Наступне підвищення пенсій, чи то їх символічний перерахунок відбудеться 1 березня, тому що на цю дату запланована щорічна індексація. Більше жодних доплат протягом 2023 року чекати не варто. Розмір соціальних виплат і мінімальної зарплати заморожені на рік, через війну та економічну кризу в Україні.