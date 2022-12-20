Весь город в желто-голубых гирляндах: россияне в Крыму разозлились и планируют наказать виновных

На днях в сети появились фотографии из города Керчь, расположенного на Крымском полуострове. В этом году кто-то решил украсить главную елку города желто-голубыми шариками. Такие же цвета использовались и для украшения центральных улиц гирляндами. Подобные снимки опубликовал в своем телеграмм канале и украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Этими шагами, Керчь демонстрирует, что ждет возвращения Украины, но местные оккупационные власти, конечно же, совсем иного мнения.

Власти Керчи считают это диверсией и ищут виновных

Коллаборанты считают, что это откровенная диверсия и действия, которые можно считать грубым нарушением закона. По словам Стерненко, оккупанты уже ищут виновных и планируют их наказать.

“Во временно оккупированном Крыму диверсия. В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных (не шутка)”, – пишет Стерненко.

В Крыму настроения очень тревожные

Украинское Правительство во главе с Президентом уверенно отмечают, что Крым украинский и скоро вернется домой. На самом полуострове россияне уверяют местных, что такому не быть и все под контролем. По словам постоянной представительницы президента в АР Крым Тамилы Ташевой, оккупанты очень боятся Вооруженных Сил Украины.

“Некоторые пропагандисты говорят, что в Крыму ничего не происходит. Впрочем, кроме того, на территории полуострова постоянно ведутся окопные работы. Они роют их вдоль берега моря. Мы понимаем, что они очень переживают”, – отметила Ташева.

На полуострове то и дело горят склады рашистов, и слышны “хлопки”, которые россияне постоянно списывают либо на работу ПВО, либо на какие-то собственные учения или случайную детонацию боеприпасов.

Что касается сроков возвращения Крыма, то украинские власти считают, что это может произойти уже в 2023 году.

“Если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать за Крым, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой», – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.