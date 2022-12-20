В терміналах ПриватБанку тепер можна отримати грошові перекази

В ПриватБанку тепер можна отримати грошові перекази, надіслані за допомогою міжнародної платіжної системи IntelExpress. Ця послуга буде доступною українцям в будь який зручний час у терміналах державного банку. Щоправда скористатися нею зможуть лише клієнти Привату, адже кошти не вдасться зняти готівкою, а лише зарахувати на гривневу або валютну карту банку. При цьому комісію від отриманої суми переказу фінустанова списувати не буде.

Про початок співпраці ПриватБанку із системою міжнародних переказів IntelExpress днями повідомила прес-служба державної фінустанови. У Приваті також розповіли, як саме проходить процедура отримання переказу у терміналі.

Перш з все клієнт Приватбанку, що отримав переказ через IntelExpress, повинен за допомогою своєї карти авторизуватися в терміналі самообслуговування. Потім необхідно перейти до розділу «Банківські послуги», що міститься у меню терміналу, і обрати сервіс «Отримати грошовий переказ». Далі залишається лише клікнути на надпис із вказаним видом переказу, який бажаєте отримати – «Перекази IntelExpress». Термінал запропонує ввести контрольний номер та інші дані грошового переказу.

До речі отримати переказ IntelExpress клієнти Привату можуть і не користуючись терміналом. Наприклад, за допомогою мобільного додатку Приват24. Потрібно лише перейти в розділ «Послуги» та обрати пункт меню «Перекази», а далі тип переказу «IntelExpress». Тоді ввести номер переказу і зарахувати отримані кошти на банківський рахунок чи карту Привату.

Нагадаємо, що IntelExpress – це система міжнародних переказів, яка була заснована у Тбілісі в 2006 році. Наразі штаб-квартира IntelExpress знаходиться у Лондоні, Велика Британія. З допомогою цієї системи обмінюватися між собою грошовими переказами можуть мешканці більш ніж 70 країн світу. А завдяки співпраці IntelExpress та ПриватБанку українці тепер зможуть отримати свої кошти ще й без комісії, не втративші ані гривні.