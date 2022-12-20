Все місто в жовто-блакитних гірляндах: росіяни в Криму розлючені та планують покарати винних

Днями в мережі з’явилися фотографії з міста Керч, що розташоване на Кримському півострові. Цьогоріч хтось вирішив прикрасити головну ялинку міста жовто-блакитними кульками. Такі самі кольори використовувалися й для прикрашання центральних вулиць гірляндами. Подібні знімки вже опублікував у своєму телеграм каналі й український громадський діяч Сергій Стерненко. Цими кроками, Керч демонструє, що чекає на повернення України, але місцева окупаційна влада звісно ж зовсім іншої думки.

Влада Керчі вважає це диверсією та шукає винних

Тамтешті колаборанти вважають, що це відверта диверсія та дії, які можна вважати грубим порушенням закону. Зі слів Стерненка, окупанти вже шукають винних і планують їх покарати.

“У тимчасово окупованому Криму диверсія. У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт)”, – пише Стерненко.

Наразі в Криму настрої дуже тривожні

Український Уряд на чолі з Президентом впевнено зазначають, що Крим український і скоро від повернеться додому. На самому півострові росіяни запевняють місцевих, що такому не бути і що все під контролем. Зі слів постійної представниці президента в АР Крим Таміли Ташевої, окупанти дуже бояться Збройних Сил України.

“Деякі пропагандисти кажуть, що в Криму нічого не відбувається. Втім, поза тим, на території півострова постійно ведуться окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають”, – зазначила Ташева.

На півострові раз за разом горять склади рашистів, та чути “хлопки”, які росіяни постійно списують або на роботу ППО, або на якісь власні навчання чи випадкову детонацію боєприпасів.

Стосовно термінів повернення Криму, то українська влада вважає, що це може трапитися вже у 2023 році.

“Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому”, – заявив секретар РНБО Олекій Данілов.