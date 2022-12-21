Експерти назвали ряд причин, які призводять до вибуху акумулятора: це потрібно знати

В Україні все ще немає повноцінно електроенергії. Більше того, влада вже заявляє, що віялові а інколи й екстрені відключення світла продовжаться до весни. У зв’язку з цим, українці масово скуповують генератори та акумулятори. Акумулятор в сумі з інвертором — це поширене явище в багатьох домівках. Таким чином можна запустити котел, підключити холодильник чи інші побутові прилади. Але не кожен знає правила поведінки з акумуляторами, а якщо ними нехтувати то АКБ може вибухнути і спровокувати пожежу.

Чому акумулятори вибухають?

Все залежить від типу акумулятора та конкретної моделі. Для використання всередині приміщення взагалі радять лише гелеві АКБ або типу AGM. Але люди користуються абсолютно всіма існуючими на ринку.

В першу чергу акумулятор може зірватися через неміцні стінки. Катод з анодом зімкнуться і відбудеться вибух. Якщо катод з анодом з’єднуються то відбувається нагрівання, яке й провокує вибух. В деяких моделях є спеціальні клапани, вони випускають електроліт і тоді, ризик вибуху менший. Але ці випари є небезпечними для здоров’я. Знову ж, вибухнути акумулятори можуть й під час зарядки, а особливо якщо це АКБ виключно автомобільний і не призначений для використання у побутових умовах. Найнебезпечнішим вважається тип акумулятора кобальтат літію. Вибух літієвого акумулятора може виникнути й якщо акумулятор поставити на швидку зарядку. Він повинен розряджатися та заряджатися у повільному (стандартному) режимі.

Якщо ж мова про звичайний кислотний акумулятор, то для нього є небезпечним замерзання. АКБ може вибухнути від різкого перепаду температур, тому його не можна штучно зігрівати, а ще залишати на морозі.

Що не можна робити з будь-яким типом акумуляторів?

Неакуратно кидати чи стукати об тверду поверхню. Стимулювати замикання позитивної та негативної клеми. Пробувати самостійно розібрати корпус не працюючого акумулятора. При контактні з інструментами може виникнути коротке замикання.

Також, не можна штучно нагрівати акумулятор, наприклад феном чи будь-якими іншими схожими методами.