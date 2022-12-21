Социальные выплаты перейдут в Дию и не все продолжат их получать: детали

В Украине есть огромный список социальных выплат. Оформить так называемую “пенсию” можно в связи с инвалидностью, по уходу за больными людьми. Очень часто социальные выплаты начисляют людям, которые мягко говоря на них не претендуют. Это провоцировало процветание коррупции в Украине и мошенничества. Теперь все изменится. Социальные выплаты можно будет оформить через Дию. Это не только удобно для самих украинцев, ведь больше не будет никакой бюрократии и длинных очередей. Но и положительно отразится на социальной сфере в целом. Исчезнет коррупция и различные махинации.

Изменения анонсировал Михаил Федоров

О таких обновлениях в “Дии” сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что это то, чем стоило заняться уже очень давно. Это будет своего рода единственный реестр, который на 100% искоренит коррупцию, по крайней мере, в данном вопросе. Вопросные оформления и начисления социальных выплат.

«Мы работаем сейчас над электронным акцизом, над услугами для моряков. Над социальной сферой, создавая единый реестр социальных выплат вместе с Министерством социальной политики», – заявил Федоров.



Создание такого реестра поможет ввести прозрачную верификацию социальных выплат. Это значит, что их смогут оформить только те граждане, которые действительно соответствуют всем параметрам, а не купившие себе справку или что-нибудь в этом роде.

Совершенствуется и безопасность “Дии”

Так как в приложении хранится очень много личной информации каждого гражданина, то и его безопасность обязана быть на высоте. Федоров заверил, что над этим вопросом команда работает непрерывно и постоянно обновляет и улучшает все возможное.

Социальные выплаты можно получить не только в банке

К слову о социальных выплатах. Украинцы, которым деньги, в том числе и пенсия, приходят на банковский счет, могут снять их на кассах супермаркетов, на заправках, в аптеках или других торговых сетях. Все потому, что из-за веерных отключений электроэнергии банкоматы работают с перебоями.