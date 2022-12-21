Соціальні виплати перейдуть в “Дію” і не всі продовжать їх отримувати: деталі

В Україні є величезний перелік соціальних виплат. Оформити так звану “пенсію” можна у зв’язку з інвалідністю, по догляду за хворими людьми тощо. Дуже часто, соціальні виплати нараховували людям, які м’яко кажучи на них не претендують. Це провокувало процвітання корупції в Україні та шахрайства. Тепер все зміниться. Соціальні виплати можна буде оформити через “Дію”. Це не лише зручно для самих українців, адже більше не буде жодної бюрократії та довгих черг. А й позитивно відобразиться на соціальній сфері в цілому. Зникне корупція та різноманітні махінації.

Зміни анонсував Михайло Федоров

Про такі оновлення в “Дії” повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. Він зауважив, що це те, чим варто було зайнятися вже дуже давно. Це буде свого роду єдиний реєстр, який на 100% викорінить корупцію принаймні у даному питанні. Питанні оформлення та нарахування соціальних виплат.

“Ми наразі працюємо над електронним акцизом, над послугами для моряків. Над соціальною сферою, створюючи єдиний реєстр соціальних виплат разом з Міністерством соціальної політики”, – заявив Федоров.

Створення такого реєстру допоможе запровадити прозору верифікацію соціальних виплат. Це означає, що їх зможуть оформити лише ті громадяни, які дійсно відповідають усім параметрам, а не купили собі довідку чи щось в цьому роді.

Вдосконалюється й безпека “Дії”

Так як в додатку зберігається максимально багато особистої інформації кожного громадянина, то й його безпека має бути на висоті. Федоров запевнив, що над цим питанням команда працює безперервно і постійно оновлює та покращує все, що тільки можливо.

Соціальні виплати можна отримати не лише в банку

До слова про соціальні виплати. Ті українці, яким гроші, в тому числі й пенсія, приходять на банківський рахунок, можуть зняти їх на касах супермаркетів, на заправках, у аптеках чи інших торгових мережах. Все через те, що через віялові відключення електроенергії банкомати працюють з перебоями.