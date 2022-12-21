Стало известно, удивит ли украинцев курс доллара в период до и после Нового года

В Украине уже довольно длительное время не происходило резких скачков курса валют. Доллар и так с начала войны вырос почти вдвое, и вот уже достаточно долго держится на отметке примерно 40 грн/1 доллар. Такие цифры на черном рынке и обменниках. Официальный курс – около 38 гривен. Им иногда можно воспользоваться, если заказывать товары за границей, или рассчитываться в других странах банковской картой.

Но вскоре Новый год и как известно в этот период курс всегда немного растет. Ну, по крайней мере, точно не остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать на этот раз.

Курс доллара вырастет, но не существенно

Эксперты считают, что курс доллара в период новогодних праздников вырастет примерно на 50 копеек. То есть 50 гривен, как говорили ранее, он точно не будет стоить.



“Мы знаем, что традиционно к концу года курс доллара растет по отношению к гривне из-за высоких бюджетных расходов, которые частично переходят на валютный рынок. Скорее всего, этот фактор может как-то повлиять и на наличный курс. Но будет влиять не сильно, потому что уж официальный курс точно не будет меняться. Но 50 копеек к тому, что есть сегодня, может добавиться. То есть, скорее всего, будет незначительная девальвация гривны в ближайшие две недели”, – отметил руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Прогнозы на 2023 год очень отличаются

Относительно того, каким будет курс в 2023 году, очень разные прогнозы. Одни эксперты считают, что доллар точно пересечет отметку в 50 гривен. Другие, например, аналитическая компания Dragon Capital считает, что к концу следующего года курс будет составлять максимум 43 гривны.

Как только закончится война, сильно видоизменится ряд процессов. Экспорт заработает по полной, стремительно будет расти импорт. Уменьшатся расходы мигрантов за границей и непроизводительный отток капитала из Украины. Все это будет постепенно укреплять гривну.