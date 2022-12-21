Стало відомо, чи здивує українців курс долара в період до та після Нового року

Наразі в Україні вже доволі тривалий час не відбувалося різких стрибків курсу валют. Долар й так від початку війни зріс майже вдвічі, і от наразі вже досить довго тримається на позначці приблизно 40 грн/1 долар. Такі цифри на чорному ринку та в обмінниках. Офіційний курс — близько 38 гривень. Ним інколи можна скористуватися якщо замовляти товари закордоном, чи розраховуватись в інших країнах банківською карткою.

Але незабаром Новий рік і як відомо в цей період курс завжди трішки зростає. Ну принаймні точно не залишається стабільним. Експерти розповіли чого чекати цього разу.

Курс долара зросте, але не суттєво

Експерти вважають, що курс долара в період новорічних свят зросте приблизно на 50 копійок. Тобто 50 гривень, як говорили раніше він точно не вартуватиме.

“Ми знаємо, що традиційно під кінець року курс долара зростає по відношенню до гривні через високі бюджетні витрати, які частково переходять на валютний ринок. Скоріш за все, цей фактор якось може вплинути й на готівковий курс. Але впливатиме не сильно, тому що вже ж офіційний курс точно не буде змінюватися. Але 50 копійок до того, що є сьогодні, може добавитися. Тобто, швидше за все, буде незначна девальвація гривні у найближчі два тижні”, – зазначив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Прогнози на 2023 рік дуже різняться

Стосовно того, яким буде курс у 2023 році є дуже різні прогнози. Одні експерти вважають, що долар точно перетне позначку у 50 гривень. Інші, наприклад, аналітична компанія Dragon Capital вважає, що під кінець наступного року курс становитиме максимум 43 гривні.

Як тільки закінчиться війна, сильно видозміниться ряд процесів. Експорт запрацює на повну, стрімко буде рости імпорт. Зменшаться витрати мігрантів закордоном та непродуктивний відтік капіталу з України. Все це поступово зміцнюватиме гривню.