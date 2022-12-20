Украинцам стали раздавать продуктовые наборы: как получить?

В Украине постоянно появляется какая-то новая выплата, новая социальная денежная или гуманитарная помощь. Преимущественно она касается тех, кто менее защищен. Тех, кто больше всего пострадал от войны. Или не имеет возможности полноценно себя обеспечивать в данный момент. Вот и сейчас на сайте Минреинтеграции появилась информация о том, что украинцам начали раздавать продуктовые наборы. Туда входит все необходимое, базовые продукты, такие как растительное масло, сахар, крупы и т.д. Пока что, помощь можно получить только в некоторых областях, но, вероятно, вскоре география будет распространяться.

В некоторых областях уже заработали горячие линии

О гуманитарной помощи уже анонсировано в таких областях, как Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Киевская и город Киев, Полтавская и Черкасская. В каждой области есть собственная горячая линия, по которой можно узнать, где и когда будут раздавать гуманитарку.

Винницкая область – 15-26, 0800601526; Житомирская область – (067) 499-29-16, (067) 399-62-72; Кировоградская область – 0800500238; Киев – 15-51; Киевская область – (044) 363-07-34; Полтавская область – 0800502230; Черкасская область – (0472) 36-11-13.

Теперь уже известно, что помощь в первую очередь ориентирована на внутренне перемещенных лиц. Также в список получателей попадают пенсионеры, беременные женщины, лица, которые наедине воспитывают детей, многодетные семьи и т.д.



Чтобы получить гуманитарную корзину, нужно иметь с собой паспорт, пенсионное удостоверение или любой другой документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий статус ВПЛ и идентификационный код.

На Киевщине и Харьковщине начали получать деньги от американского благотворительного фонда

Жителям Киевщины и Харьковщины сообщили о возможности оформить выплату от американской организации HIAS. Деньги будут выдаваться в первую очередь находившимся под оккупацией. Тем у кого повреждено или разрушено имущество. Кто получил травмы из-за боевых действий или потерял родных. Выплата будет составлять 6600 на одного человека, а выплачивать ее будут по 2200 грн в течение трех месяцев.